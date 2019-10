Fietsende man slaat willekeurige voorbijgangers in Helmond

De politie is op zoek naar slachtoffers van een man die in Helmond willekeurige mensen heeft geslagen. Dat gebeurde onder meer op de President Rooseveltlaan en vlakbij de Veestraatbrug. De politie zoekt ook getuigen.

De man zou maandag 30 september rond vier uur vanaf zijn fiets twee andere fietsers hebben geslagen. Hij kwam vanuit het centrum van Helmond gereden.

Uit camerabeelden blijkt verder dat de man vlakbij de Veestraatbrug een vrouw op een fiets een klap uitdeelt. Het slachtoffer droeg een grijze jas, had grijswit haar en reed op een fiets met een zwart mandje. De politie in Helmond is op zoek naar deze vrouw en roept haar op om zich te melden.