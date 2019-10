Het loopt nog niet op rolletjes voor de Sherman-tank in Bergen op Zoom en de tijd dringt

"Het is hartstikke spannend, want het is al laat voor de laatste hand", zegt Ferd. De tank had namelijk al eerder klaar moeten zijn en mee moeten rijden tijdens de repetities. Dinsdagavond is de generale repetitie.

Ontheffing

Omdat het voertuig zo levensecht is, moest er een ontheffing voor de Wapenwet komen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat duurde veel langer dan verwacht. Dagenlang zaten de bouwers in spanning. Pas dinsdagochtend werden de bevrijdende handtekeningen gezet. "Met de juiste mensen komt het goed, hè", zegt Ferd vol vertrouwen.

Ferd Quick probeert het probleem met de rupsbanden op te lossen. (Foto: Robert te Veele)

Geen zweetdruppeltjes te bespeuren bij de decorbouwer als dinsdagmiddag de zware ronkende grasmaaiermotor wordt gestart en het houten voertuig amper in beweging komt. "We worden niet zenuwachtig, hè. We moeten eerst het probleem oplossen en dan rijdt ie als een tierelier", zegt Quick al snel.

Rupsbanden

De rupsbanden lopen nog altijd niet goed over de houten tandwielen. "Het gaat nog steeds niet honderd procent zoals het zou moeten. Dat gaat dus nog een kort nachtje slapen worden en een lange nacht werken."

De rupsbanden lopen nog niet helemaal goed. (Foto: Robert te Veele)

Donderdag is de première van het openluchtspektakel over de bevrijding van de Brabantse Wal. Dan zit er ruim twee jaar werk op voor Ferd en zijn team. Of ze bij toneelvereniging De Vierschaar al zenuwachtig moeten zijn? "Ach er is altijd wel iets wat op het laatste moment klaar is."