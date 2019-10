Pompoen alleen leuk met Halloween? Bij 'Pompoenkoning' Sander lopen zelfs koks de deur plat

Meer dan tweehonderd soorten pompoenen heeft hij het afgelopen seizoen gekweekt. Het zijn pompoenen in alle soorten, maten en vormen. Voor Sander Sanders, de ‘Pompoenkoning van Brabant’, is de herfst de belangrijkste tijd van het jaar. De pompoenen zijn geoogst, de exotische soorten worden tentoongesteld en zelfs koks van restaurants komen langs om één van zijn pompoenen te kopen.

“Koks van exclusieve Chinese en Thaise restaurants lopen hier in Sprang-Capelle de deur plat", vertelt Sanders. "De exotische soorten die wij kweken zijn namelijk nergens anders te krijgen. Het zijn pompoenen die gebruikt worden in exclusieve maaltijden. De koks kennen deze pompoenen, omdat ze van origine uit regio's komen waar ze volop gebruikt worden.”

De kleine familiekwekerij bestaat inmiddels negentig jaar en is zich sinds eind jaren tachtig meer en meer gaan specialiseren in het kweken van pompoenen. De zaden voor het kweken van de exotische soorten komen uit het buitenland of worden uit de pompoenen zelf gewonnen. “Gewone Halloween-pompoenen heb ik ook, hoor”, benadrukt Sanders.

Pompoen is razend populair in de keuken

Naast de vele Surinamers en Chinezen weten ook veel Nederlanders het kwekerijtje te vinden. De pompoen is de afgelopen jaren namelijk immens populair geworden in de Nederlandse keuken. "We hebben zoveel soorten en elke soort heeft ook weer z’n eigen smaak. En als iemand het even niet weet dan heb ik ook ruim tweeduizend recepten achter de hand.”

Expositie van pompoenen en exoten in de kas

Tot en met begin november is bij Sander ook een expositie over een ‘pompoenen- en exoten’. Pompoenen in absurde vormen en met exotische namen liggen naast elkaar te pronken in een oude kas op het terrein. Er zijn soorten waar je een peniskoker van kunt maken, maar ook pompoenen die geschikt voor het maken van jam, soep, ijs en taart. Daarnaast zijn er exemplaren waar geneeskrachtige producten van worden gemaakt.