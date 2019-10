Stef Clement verbaasd over schema van de komende Tour de France: ‘Er hoort een ploegentijdrit bij’

En dat zorgde voor de nodige verbazing in de wielerwereld. Er is wel een etappe die bestempeld mag worden als tijdrit, maar die wordt bergop verreden. Stef Clement, oud-wielrenner uit Tilburg, was op z’n zachtst gezegd verbaasd over het ontbreken van een echte tijdrit.

'Zonde'

“Er hoort normaal gesproken ook een ploegentijdrit bij een grote ronde en die ontbreekt nu ook", zegt Clement in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. "Dat vind ik wel zonde. Ik denk dat de organisatie wat anders wil zijn en zich wil onderscheiden van de rest”, stelt Clement als mogelijke reden voor het ontbreken van de (ploegen)tijdrit.

Bekijk hieronder de Instagrampost en lees verder.

Niet alleen Clement zal ervan balen. Ook Jumbo-Visma zal met gemengde gevoelens kijken naar het schema. De ploeg haalde deze zomer Tom Dumoulin binnen en wil volgend jaar hoge ogen gooien tijdens de Tour, maar Dumoulin is een specialist op het gebied van tijdrijden en dat deel ontbreekt nu dus.

Jumbo-Visma

Maar zorgt dit schema er dan voor dat Dumoulin niet in de Tour zal gaan rijden volgend jaar? “Dat zou marketingtechnisch gezien niet kunnen voor Jumbo-Visma. Hij moet wel mee naar Frankrijk. Maar kijkend naar de kwaliteiten van de renners van Jumbo-Visma, is de Tour van 2020 het best gemaakt voor Primoz Roglic en niet voor Dumoulin.”

Tekst gaat door onder de afbeelding.

Steven Kruijswijk tijdens de presentatie van het parcours van de Tour 2020 (foto: Hollandse Hoogte)

Steven Kruijswijk

En dan is er natuurlijk ook nog Steven Kruijswijk. De renner uit Nuenen reed dit jaar een uitstekende Tour en eindigde op het podium, maar de vraag is allereerst of hij volgend jaar überhaupt opnieuw in Frankrijk te bewonderen zal zijn. "Daar hebben we het nog niet over gehad, maar als het aan mij ligt wel. Ik zou graag weer terug willen komen."

Over de route van 2020 is Kruijswijk eigenlijk ook wel tevreden. "Daar ben ik wel blij mee, ja", zegt hij bij de NOS. "Het is een zwaar en uitdagend parcours met een verrassende volgorde en een zwaar begin. Je moet vanaf dag één goed zijn."

Beluister hieronder de reactie van Stef Clement op het schema van de Tour de France 2020.