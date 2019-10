Boerenprotest: defensie sluit woensdag wegen rondom het Binnenhof in Den Haag af

Defensie gaat de gemeente Den Haag woensdag helpen met het afzetten van wegen, als een van de maatregelen voor het boerenprotest. De gemeente laat dinsdag weten dat tractoren niet het (winkel)gebied rond het Binnenhof in mogen en wil daarom straten afzetten. Ook woensdag reizen Brabantse boeren massaal af naar Den Haag om daar te demonstreren.

"De politie beschikt zelf niet over dit zware materieel en daarom is contact gezocht met defensie. Zij beschikken namelijk over de zware verplaatsbare vrachtwagens die nodig zijn als flexibele robuuste wegafzetting", aldus een verklaring van de politie.

Defensie heeft het verzoek ingewilligd en plaatst 'op cruciale punten zware verplaatsbare voertuigen'.

