Koffie en worstenbroodjes voor de protesterende boeren en de agenten die hen begeleiden

Duizenden boeren waren woensdagochtend onderweg naar het RIVM in Bilthoven, terwijl andere boeren zich opmaakten om naar het Malieveld in Den Haag te rijden. Op de A4 bij Willemstad was het druk door demonstranten die met hun trekker naar het westen rijden. Ze zorgen samen voor honderden kilometers file, maar langs de A4 konden ze er even tussenuit.

Ook agenten die de boeren gingen begeleiden naar Den Haag kregen een bakje koffie.