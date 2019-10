De man werd midden in de nacht op heterdaad betrapt. (Archieffoto)

DEN HOUT -

Een 83-jarige man is in de nacht van dinsdag op woensdag opgepakt voor schennispleging in Den Hout, bij Oosterhout. De politie betrapte de bejaarde op heterdaad bij een tankstation langs de rijksweg A59.