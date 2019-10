Albert Heijn trapt alsnog in 1 aprilgrap uit 2014: 'condoomtoren' op boodschappentas van supermarkt

Vijf jaar geleden stuurde het bedrijf 'Condoom Anoniem' een persbericht rond waarin stond dat het hoogste gebouw van Eindhoven gebouwd zou worden en in 2020 af zou zijn. Het pand dat veel weg heeft van een condoom bleek een 1 aprilgrap te zijn.

Toch blijft het iconische model hardnekkig terugkeren in zoekopdrachten op Google. Mogelijk is degene die de tas voor Albert Heijn heeft ontworpen op deze manier na vijf jaar alsnog in de grap getrapt. Op het ontwerp van de tas heeft het verzinsel een mooie plek gekregen tussen de bestaande Eindhovense iconen als het appartementencomplex Porthos en de Blob.

In 2014 bracht het condoombedrijf dit filmpje uit: