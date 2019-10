Bezorgwagen Albert Heijn botst vol op lantaarnpaal in Tilburg

Enkele Brabantse huishoudens hebben woensdagochtend wat langer op hun boodschappen moeten wachten. Een onfortuinlijke bezorger van Albert Heijn raakte gewond op de Burgemeester Bechtweg in Tilburg toen hij vermoedelijk de macht over het stuur verloor en vol tegen een lantaarnpaal botste.

Op foto’s is te zien dat de bezorgwagen in het weiland naast de weg tot stilstand is gekomen. Hoe het ongeluk precies gebeurde, is niet bekend. De chauffeur is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Eén rijstrook werd na het ongeluk afgesloten voor het verkeer.