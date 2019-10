Huiszoekingen in Oss na vondst dode man (25)

In Oss zijn dinsdagavond drie huiszoekingen verricht na het overlijden van een 25-jarige man. Daarnaast werd een 50-jarige Ossenaar onwel naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie.

In verband hiermee twee woningen en een bedrijfspand doorzocht die volgens de politie in verband kunnen worden gebracht met de twee mannen.

Onduidelijk

Hoe het slachtoffer aan zijn einde kwam en waarom de andere man onwel werd, is niet bekend. Het 50-jarige slachtoffer is overigens niet in levensgevaar. Woensdag wordt sectie op het lichaam verricht.

De politie heeft de zaak in onderzoek. Over de relatie tussen beide mannen konden geen mededelingen worden gedaan.