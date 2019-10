Mysterie van zoekgeraakte post eindelijk opgelost: bezorger hield 12.000 brieven en pakjes achter

Al maanden klaagden de bewoners van de Bredase wijk Brabantpark dat ze hun post niet ontvingen. De brieven en pakjes bleven niet achter op het sorteercentrum. PostNL was radeloos. Ruim twee maanden later werd het mysterie eindelijk opgelost: de postbezorger van de wijk hield een groot deel van de post achter in zijn eigen schuur.

Begin augustus trokken de bewoners van postcodegebied 4817 aan de bel. Een deel van de post kwam niet meer aan. En dus ging PostNL op onderzoek uit. Er bleef niks achter op het sorteercentrum en ook de bezorger van de wijk zei dat hij de post netjes bezorgde. "We zaten met onze handen in het haar", vertelt woordvoerder Ellen Talsma.

Een andere medewerker van PostNL gaf uiteindelijk de gouden tip. Het bedrijf ging op onderzoek uit en trof in de schuur van de bezorger van het betreffende gebied 99 postzakken aan. De afgelopen weken werden alle brieven en pakketten handmatig geteld. De medewerker bleek goed voor zo'n 12.000 brieven en pakketten. Een enorme shock voor PostNL. "We vinden het verschrikkelijk", vertelt Talsma. "Maar we zijn wel blij dat we nu eindelijk weten wat er aan de hand is."

De betreffende bezorger is ontslagen. De gedupeerde bewoners van Brabantpark hebben allemaal een brief ontvangen waarin staat wat er gebeurd is. Een deel van de post wordt de komende twee weken nabezorgd. "Niet alles. Zoals tv-gidsen, daar hebben mensen nu toch niks meer aan."