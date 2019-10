12 doodskisten te koop op Marktplaats, 'ongebruikt en van hoogwaardig eikenhout'

VEGHEL -

Misschien heb je een lugubere hobby, heb je decoratie voor Halloween nodig, of wil je gewoon alvast goed voorbereid zijn voor wanneer je er eentje nodig hebt. Wat je plan ook is, in Veghel heeft iemand twaalf doodskisten te koop staan via Marktplaats. Ze zijn gelukkig ongebruikt, dus dat is in ieder geval mooi meegenomen.