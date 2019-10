Vechtsporter voor de ogen van jonge kinderen meerdere keren door zijn hoofd geschoten: 15 jaar cel

De 58-jarige Eindhovenaar Seyed K. moet 15 jaar de cel in omdat hij zijn plaatsgenoot Fouad Rashidi heeft doodgeschoten. De vechtsporter werd op 8 september 2018 meerdere keren door zijn hoofd geschoten terwijl hij in zijn auto zat in de Sionstraat in Eindhoven.

Eerder eiste het OM dertien jaar cel voor wat het omschrijft als een 'koelbloedige moord'. De straf valt hoger uit omdat de rechters het Seyed K. kwalijk nemen dat hij de liquidatie uitvoerde, waar veel mensen bij waren onder wie kinderen. De rechters geven de maximale straf voor doodslag omdat de 58-jarige het risico nam dat hij ook omstanders zou raken.

Bloed op schoenen

Seyed K. beweerde woensdag onschuldig te zijn maar volgens de rechters is het duidelijk dat hij de trekker overhaalde. Hij bevestigde eerder dat hij op dat moment in de buurt was, maar niet betrokken was bij de schietpartij. De rechtbank gelooft daar helemaal niks van.

Uit onderzoek bleek dat hij de laatste was die telefonisch contact had met het slachtoffer. Ook zat zijn DNA op drie kogelhulzen die bij de auto werden gevonden en had hij bloed van het slachtoffer op zijn schoenen.

Het motief van K. blijft nog onduidelijk. Zeker is dat de verdachte en Rashidi elkaar kenden.