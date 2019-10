Boeren negeren parkeerverbod Malieveld: 'We zijn niet gekomen voor een dagje strand!'

Samen met zijn zoontje is hij vanuit West-Brabant samen met boeren uit de regio richting naar Den Haag gereden. "We zouden hier links mogen staan, maar nu willen ze ons toch op het strand hebben", vertelt hij. Op een deel van het veld mogen trekkers worden geparkeerd, op de rest is parkeren niet toegestaan. "Dat is niet de afspraak. Een dagje strand? Daar zijn we niet voor gekomen! Dus steken we hier de weg maar over, net als de vorige keer. De eerste trekkers gaan al, dus als je even aan de kant gaat ..."