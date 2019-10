Vrachtwagenchauffeurs steunen boeren: 'Stikstofregels treffen ook aanverwante bedrijven'

DEN HAAG/MILL -

Ook Brabantse agrarische transportondernemers steunen de acties van de boeren in Den Haag. Een goed voorbeeld is Gerrit Meulenpas van Mill Agri Trading, een mest- en veevoervervoerder. Hij stond woensdagmorgen om vier uur op om met zijn truck richting Den Haag te rijden. "De actiebereidheid onder transportondernemers is groot", zegt hij vanaf het Malieveld.