Na de boeren willen ouderen gaan demonstreren op het Malieveld: 'We worden neergezet als profiteurs'

De ene actie is nog niet afgelopen of de volgende staat al gepland. Ouderen zijn ontevreden over het pensioen en hebben voor vrijdag 1 november een massale demonstratie op het Malieveld in Den Haag aangekondigd. De 67-jarige Peter Bok uit Sint-Oedenrode is het ook beu en roept de ouderen op om mee te demonstreren.

“We zijn boos en teleurgesteld. We worden nu een beetje afgeserveerd als de mensen die de pensioenfondsen leegtrekken en dat wij de profiteurs zijn van deze maatschappij. Dat de jeugd bang is dat wij de pot helemaal leegmaken en dat er voor hen niets meer is. Niets is minder waar, maar zo hebben ze het vanuit Den Haag neergezet”, vertelt Peter Bok.

Niet bedelen

Op 1 november om twaalf uur wil Peter met de demonstranten in Den Haag zijn en twee uur later zit de demonstratie er alweer op. “Het hoeft niet lang te duren, maar we willen wel bepaalde mensen daar spreken. We zijn niet aan het bedelen, maar we willen iets onder de aandacht brengen.”

Het zal nog afwachten zijn of de ouderen ingaan op deze demonstratie. Peter hoopt dan ook dat de ouderen door de aandacht in de media naar Den Haag komen. “We moeten de ouderen uit hun luie stoel halen. Als je niet meegaat dan accepteer je dus tien procent korting op je pensioen. We hebben de ouderen behoorlijk een schuldgevoel meegegeven. Ik denk dat dit ook de laatste kans is om ons te laten horen en ons niet weg te laten zetten. We hebben recht op wat wij betaald hebben.”

Met de bus

De boeren gaan op hun trekkers naar Den Haag, volgen de ouderen dit voorbeeld op hun scootmobiels? “Nee, wij gaan met een paar bussen per provincie en we gaan overal ergens staan met die bus. Op het Malieveld komen we samen.”