Jongen (18) schiet vanuit zijn huis met luchtbuks op willekeurige man

Een jongen van 18 heeft woensdagmiddag vanuit zijn huis zomaar op een man geschoten met een luchtbuks. Dat gebeurde rond half één aan de Eindstraat in Veldhoven. De man raakte daarbij lichtgewond aan zijn kuit en moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

Dankzij oplettende buurtbewoners heeft de politie de 18-jarige dader snel kunnen aanhouden. Hij had twee luchtbuksen in huis die allebei in beslag zijn genomen.

Willekeurig

De politie doet onderzoek naar de beschieting, maar denkt dat het geen gerichte actie is. "We gaan uit van een ondoordachte actie", aldus de politie.