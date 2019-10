Volleybalsters gaan uit de kleren om geld in te zamelen voor Lilian die ALS heeft

Toen een jaar geleden het zoontje van Lilian (35) geboren werd, merkte ze dat er iets mis was met haar lichaam. In februari werd bekend dat ze zenuwziekte ALS heeft. Een klap voor haarzelf en voor de volleybalvereniging. “Iedereen kent haar heel goed”, vertelt teamgenoot Dirkje Martens. “Het was schrikken, natuurlijk. Je hoopt dan dat het niet te snel gaat. Maar dat gaat het wel en ze is ook nog heel jong.”

En daarom willen haar teamgenoten iets terugdoen. “We grapten over een naaktkalender. Maar toen dachten we: sex sells. We hebben een oud-lid van de vereniging gevraagd om ons te fotograferen. Om een smaakvolle, stijlvolle, naaktkalender in elkaar te zetten.

'Ook een feest voor dames'

Zo gezegd zo gedaan. Negen dames poseren allemaal voor één maand. En twee groepsfoto’s. Maar de decembermaand bleef open. “En dus hebben we het herenteam benaderd om die maand in te vullen. Dan is het ook een feest voor dames om naar te kijken.”

De decembermaand op de naaktkalender.

Even onwennig was het wel, naakt poseren. “Het is een soort boudoir-fotografie. Niet pin-up dus. Maar na een paar foto’s voel je je al snel comfortabel”, vertelt Martens. “Het zijn vrouwelijke foto’s, waar weinig aan gefotoshopt is. Met een knipoog naar volleybal, natuurlijk.”

De volledige opbrengst van de kalender gaat naar Lilian en haar gezin. “Daarmee kan ze noodzakelijke aanpassingen doen aan het huis of blijvende herinneringen maken zolang dat kan.”