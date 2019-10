Cocaïnewasserij in aanbouw ontdekt in Heeswijk-Dinther, nog niemand aangehouden

Aan de Vullingsweg in Heeswijk-Dinther is woensdagmiddag een cocaïnewasserij in aanbouw ontdekt. De politie heeft nog niemand aangehouden. Alle drugsgerelateerde goederen zijn afgevoerd.

Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) zijn ter plekke gekomen. Het onderzoek is in volle gang.

Cocaïnewasserij

In een cocaïnewasserij wordt cocaïne uit een vaste stof gehaald. De drugs worden in vaste vorm gesmokkeld, zoals in flessen shampoo, om de kans op ontdekking kleiner te maken.

Het ‘wassen’ van cocaïne gebeurt met chemische middelen en is daardoor gevaarlijk. Zo kan er kans zijn op explosiegevaar. Het is niet duidelijk of dat in Heeswijk-Dinther ook het geval was.