Keeper Bernd weet het zeker: hij gaat het duel met Arjen Robben sowieso winnen

Bernd is vol zelfvertrouwen (foto: Omroep Brabant).

Het zijn spannende tijden voor Bernd Derksen (30). De keeper van het G-team van UDI'19 neemt het maandag in een één-op-één-duel op tegen niemand minder dan Arjen Robben. De oud-international en voormalig aanvaller van PSV is ingegaan op de uitdaging van #PlayUnified waarin sporters met en zonder verstandelijke beperking het tegen elkaar opnemen. Maandag neemt Robben het op tegen de talentvolle Udense keeper.

Bernd kijkt met gezonde spanning uit naar de strijd op het trainingscomplex van PSV. "Ik ben nog nooit op de Herdgang geweest. Het schijnt er mooi te zijn, gelukkig ligt er gras." Hij heeft er alle vertrouwen in dat hij het duel gaat winnen. "Ik ben goed getraind, dus ik denk dat ik drie ballen doorlaat en dat ik er zes kan stoppen."

Storm op social media

Met zijn eigen G-team van Udi'19 staat hij dit seizoen op een gedeelde tweede plaats. "We doen het goed." Vier jaar geleden vloog hij als keeper van het Nederlandse G-team naar Amerika voor de Special Olympics, dus Bernd is intussen wel wat gewend. Toch werd hij volledig overvallen door de storm die op social media losbarstte toen bekend werd dat Arjen Robben zijn uitdaging had aangenomen. "Tot aan Qatar wisten ze ervan."

En hoewel hij bijna zeker is van zijn overwinning, kan hij ook leven met winst voor Robben. Of desnoods met gelijkspel. Want hoe dan ook wordt het een mooie dag. Al hoopt hij ook nog op goed weer.