Fietser geschept door auto in Haarsteeg, man zwaargewond naar het ziekenhuis

Een fietser is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk met een auto in Haarsteeg. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De fietser werd op de Abt van Engelenlaan geschept door de auto. Op foto's is te zien dat het dak en de voorruit van de auto flink gedeukt zijn. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken.

In verband met het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen. Deze landde in een weiland vlakbij het ongeluk. De trauma-arts is met het slachtoffer meegegaan in de ambulance.