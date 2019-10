Paul Depla plaatst vraagtekens bij sluiten drugspanden in aanpak georganiseerde criminaliteit

Bijna de helft van de burgemeesters vindt dat zij te veel juridische taken moeten uitvoeren. Dat blijkt uit een enquête van Reporter Radio onder tweehonderd Nederlandse burgemeesters. Burgemeesters kunnen panden sluiten waar een wietplantage is aangetroffen, maar geven aan dat zij te weinig middelen hebben om die taak te kunnen vervullen. Zo worstelen Nederlandse burgemeesters met de Wet Damocles, waarmee zij middels het bestuursrecht panden kunnen sluiten.

De burgemeester kan dan veel sneller opereren dan de politie, Openbaar Ministerie en de rechter. Die hebben vaak veel tijd nodig heeft om tot een vonnis te komen. Burgemeesters vinden echter dat ze in de rol van crimefighter worden gemanoeuvreerd. “Je ziet dat de bevoegdheden steeds breder komen te liggen dan alleen het handhaven van de openbare orde", zegt burgemeester Hans Beenakker van het Gelderse Tiel.

'Wet Damocles niet effectief'

Burgemeester Paul Depla van Breda maakt zich zorgen om het effect van de wetgeving. Volgens Depla is de Wet Damocles niet langer houdbaar: “Als we op deze manier doorgaan is binnen de kortste keren het instrument van Damoclesbeleid te bot geworden om effectief te kunnen zijn in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit.”

Veertig procent van de ondervraagde burgemeesters vindt dat het sluiten van drugspanden niet leidt tot een afname van drugscriminaliteit. Zo’n sluiting raakt hen nauwelijks. Burgemeester Marian Witte van Geertruidenberg merkt op dat hennepkwekerijen en ook drugslabs 'steeds beter worden verstopt'.

Oproep aan de minister

De burgemeesters doen een oproep aan de minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren en minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus. Zo stelt Pieter van de Stadt van het Zuid-Hollandse Lansingerland: “Ga achter politie en justitie staan. Geef ze de middelen en zorg dat je deze strijd wint.”

Vorig jaar maakte het kabinet honderd miljoen euro vrij in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit, maar volgens burgemeester Paul Depla van Breda is dat niet genoeg. “Een structureel probleem als de georganiseerde criminaliteit, die zich al decennialang heeft kunnen nestelen in de samenleving, los je niet op met een incidentele bijdrage. Je zult met structurele middelen moeten komen, waarbij honderd miljoen een begin is.”