Jongen verstopt zich in bosjes met 144 illegale lawinepijlen en geeft toe dat het 'niet zo slim was'

“De eerst vuurwerk vangst van dit jaar is een feit” 💥Gisteravond werd een eenheid van ons door onze eigen meldkamer ter plaatste gestuurd naar de Heusdenhoutsestraat en omgeving in Breda voor een telefonische melding vuurwerkoverlast.Op de locatie aangekomen hadden zij een groep jeugd aangetroffen.De jeugd werd op de hoogte gebracht van de melding. De jeugd gaven aan geen vuurwerk te hebben, wat door de collega’s is gecontroleerd, en “ze hadden niks met het vuurwerk te maken” gaven zij aan 🤔.Later op de avond kwam er wederom een melding binnen vanuit de meldkamer van de politie. 👮🏻‍♀️👮🏼‍♂️Wederom weer het verzoek voor de collega’s om ter plaatse te gaan opdezelfde locatie. 🚓In de wijk aangekomen hoorden zij verschillende harde knallen.Na een korte zoektocht zagen de collega’s 3 jongens fietsen.Het viel de collega’s op dat 1 van de jongens heel alert om zich heen keek en heel snel weg fietste bij het zien van de collega’s.De collega’s troffen een fiets en een jongeman in de bosjes aan ter hoogte van de Kameelstraat. Toen de jongen uit de bosjes kwam gaf hij gelijk toe dat zijn actie niet zo slim was. Het was namelijk dezelfde persoon als eerder op de avond.De collega’s zagen toen dat de jongen met een doos vuurwerk de bosjes uit kwam. Het ging om illegaal vuurwerk. In de doos zaten 144 lawine pijlen. Hiervoor is er een politie eenheid ter plaatse geweest.Het vuurwerk is in beslag genomen en de jongen is vervolgens aangehouden door de politie.In de 🏠 van de jongen zal door de politie verder gekeken worden of er nog meer illegaal vuurwerk aanwezig is 👀#samenvoorveiligheid #handhaving