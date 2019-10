Rico Verhoeven en Badr Hari al even tegenover elkaar, bekijk LIVE de persconferentie en staredown

UTRECHT -

Het wordt nu al de wedstrijd van het jaar genoemd: op 21 december vechten kickboksers Rico Verhoeven uit Halsteren en Badr Hari uit Amsterdam weer tegen elkaar. Hoewel de rematch in het Gelredome pas over twee maanden plaatsvindt, staan beide kemphanen donderdagmiddag al oog in oog met elkaar. Volg de staredown en de persconferentie hieronder live. De persconferentie is in het Engels en wordt niet ondertiteld.