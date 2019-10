Explosief bij restaurant Bij Hos in Valkenswaard is granaat

Bij een restaurant aan de Karel Mollenstraat Zuid in Valkenswaard is in de nacht van woensdag op donderdag een explosief gevonden. Een appartementencomplex aan de overkant werd ontruimd.

VALKENSWAARD -

Het explosief dat voor de deur van restaurant Bij Hos in Valkenswaard was gelegd, blijkt een granaat te zijn. Getuigen hadden woensdagnacht iemand zien wegrennen bij het restaurant in de Karel Mollenstraat Zuid en hebben toen melding gedaan bij de politie. De politie doet buurtonderzoek in de straat.