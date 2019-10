Buurman Jeroen werd uit zijn bed getrommeld omdat er een explosief lag bij restaurant Bij Hos

Het was behoorlijk schrikken voor Jeroen en zijn vriendin. De twee wonen naast restaurant Bij Hos in Valkenswaard, waar woensdagnacht een granaat werd gevonden. Politieagenten trommelden het stel, en andere omwonenden, met veel kabaal uit bed en sommeerden hen naar buiten te komen. Zo belandden ze samen met hun hond in het holst van de nacht op straat.

“Wij lagen rond kwart voor twaalf in bed en op een gegeven moment werd er enorm hard op de deur gebonkt. Mijn vriendin was eerder wakker dan ik. Ze keek uit het raam en zag allemaal politie voor de deur staan. We moesten meteen naar buiten komen.”

Besef van gevaar

Jeroen en zijn vriendin en hun hond konden niets anders dan afwachten. Het was onduidelijk hoelang het allemaal ging duren én het was behoorlijk spannend: “Het besef van gevaar dat was er zeker. De volledige straat was afgezet, maar er waren nog maar twee politieagenten.”

Jeroen snapt niet dat er een explosief voor de deur van zijn buurman lag. “Het kwam echt uit de lucht vallen. Het is een hele aardige kerel en er zijn nooit problemen.” Een andere omwonende vertelde donderdag aan Omroep Brabant dat verschillende leveranciers nog geld tegoed hebben van de eigenaar van Bij Hos. De politie wil dat niet bevestigen

Laat naar huis

Nadat Jeroen en zijn vriendin en nog twintig andere buurtbewoners werden opgevangen in een tent van het Vogelverschrikkersfestival, kon hij om kwart over vier weer terug naar huis.

LEES OOK: Explosief dat voor deur werd gelegd van restaurant Bij Hos in Valkenswaard is granaat