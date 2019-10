Vrouw (89) is slachtoffer van babbeltruc: geld en sieraden gestolen

De verdachte belde rond vier uur aan bij de woning aan de Doornenburgstraat. De vrouw zei dat haar moeder in hetzelfde complex woonde en dat haar gas niet werkte. De bewoonster is daarom samen met de vrouw naar de keuken gegaan om te laten zien dat haar fornuis gewoon werkte.

Na een kwartiertje ging de vrouw er weer vandoor. Even later merkte het slachtoffer dat er geld uit haar portemonnee was gepakt. Ook een sieradenkistje met inhoud was meegenomen.

Signalement

De verdachte is een licht getinte vrouw, tussen de 40 en 50 jaar oud. Ze is ongeveer 1.60 meter lang, met een normaal postuur en ze heeft zwart haar. Ze sprak Nederlands met ‘een buitenlands accent’, volgens de politie.

Agenten deden buurtonderzoek en hopen mensen te spreken die de vrouw herkennen of zelf de afgelopen dagen het slachtoffer zijn geworden van een babbeltruc.