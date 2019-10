Ongeluk met twee vrachtwagens op A16 bij Galder, één rijstrook dicht in richting Breda

HAZELDONK -

De A16 is bij knooppunt Galder in de richting van Breda deels dicht door een ongeluk met twee vrachtwagens. De botsing gebeurde donderdagmorgen rond half twaalf op het weggedeelte tussen Hazeldonk en knooppunt Galder. De linker rijstrook is open, de andere rijstrook en de vluchtstrook blijven volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat tot een uur of twee afgesloten.