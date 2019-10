Tonnen aan grondstoffen voor drugs vervoerd: tot bijna zeven jaar cel opgelegd

Een 38-jarige man uit Eindhoven moet zes jaar en negen maanden de cel in, omdat hij gezien wordt als de leider van een drugsbende. Volgens de rechtbank in Den Bosch heeft de criminele organisatie tonnen aan chemicaliƫn vervoerd naar een gigantisch drugslab in Zaltbommel.

De grondstoffen werden geïmporteerd vanuit Polen. Het ging om onder meer fosfor, zoutzuur en aceton. Hiermee konden miljoenen xtc-tabletten en zeer grote hoeveelheden amfetamine geproduceerd worden. Bij het onderzoek kwamen in april vorig jaar ook opslagplaatsen voor verdovende middelen in Nuenen en Odiliapeel aan het licht.

In totaal stonden elf mannen voor de rechter. Voor hun aandeel in deze zaak kregen een 32-jarige Eindhovenaar en twee inwoners van Valkenswaard (van 34 en 38) achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Vier andere mannen kregen straffen tot en met vier jaar; drie Venlonaren werden vrijgesproken.

Justitie eiste hoge straffen

De officier van justitie eiste onlangs straffen tot in totaal 34 jaar. Voor de behandeling trok de rechtbank meerdere dagen uit wat alles zegt over de complexiteit van deze zaak.



De politieactie die aan de rechtszaak voorafging, was op 16 april 2018. Hierbij werden honderd agenten ingezet. Die dag werden zeven verdachten aangehouden en werd voor meer dan dertig ton aan grondstoffen voor drugs in beslag genomen. Ook is een aantal wapens gevonden. Er waren die dag behalve in Nuenen, Odiliapeel en Zaltbommel ook invallen in Son, Den Bosch, Brakel, Venlo en Weert. Uit het onderzoek bleek dat er van januari tot en met april vorig jaar ongeveer dertig transporten zijn geweest tussen Polen en Nederland.

LEES OOK: Politie vindt ruim dertig ton aan chemicaliën bij grote drugsactie, zeven aanhoudingen