Zwart-witfoto's van de bevrijding van Tilburg krijgen kleur dankzij fotograaf met engelengeduld

Tien bewerkte foto's worden levensgroot opgehangen op de plek waar ze genomen zijn. De overige plaatjes zijn te zien in de Lochal in Tilburg.

Fotograaf en restaurateur Van Oevelen is al een tijd druk met het inkleuren en restaureren van oude foto's. Vanuit de hele wereld krijgt hij verzoeken om dat te doen. Hij is er dan ook heel erg bedreven in. Sommige foto's kosten hem dagen om ze zó in te kleuren dat het helemaal goed is. "Ik kijk op websites welke kleuren sommige afbeeldingen hebben. Dan meet ik de kleur met een elektronische pipet. En vul ik het vervolgens in met de goede kleuren. Da's enorm precisiewerk".

Het is voor de fotograaf soms een zoektocht naar de kleuren van bijvoorbeeld kleding die tijdens de bevrijding gedragen werd. "Soms kom ik er ook niet achter en dan ga ik naar het Textielmuseum in Tilburg. Daar wordt ik hartstikke tof geholpen. Ze halen overal boeken vandaan om achter de goede kleuren te komen."

Blauwe kousen

En dan gaat het soms toch ook nog fout met de kleur. "Deze week nog meldde zich een hele oude dame op Facebook. en die zei Jan, ik vind het zo geweldig wat je doet, maar die kleur van die kousen die klopt niet. Ik had blauw voor de kousen gekozen. De vrouw zei dat ze zou willen dat ze blauwe kousen gehad had, ik vind ze heel mooi, maar we hadden ze niet. Ze waren beige. Toen heb ik de kleur aangepast."

Facebook is wel de plek waar je veel te weten komt over de foto's die worden bewerkt. Zo hoorde Van Oevelen dat een foto van een groep soldaten niet in Oisterwijk maar waarschijnlijk in Haaren genomen werd. En er werd meteen bijgezegd dat de soldaten getrouwd waren in het gemeentehuis van Haaren. Jan: "De gemeente Haaren is dolblij met deze foto en gaat nu onderzoeken of het echt klopt."

Onder vuur

In de Tilburgse wijk Fatima is een foto gemaakt die in kleur de gruwelen van de oorlog het beste laat zien. De foto laat een rij huizen zien die de oorlog ternauwernood overleefd hebben. Kapotte daken, deuren en ramen. Van Oevelen: "Deze straat is door de Engelse of Schotten onder vuur genomen, omdat er Duitsers in verscholen zaten. Voor de deur staat nog een kar met een lijk erop. Er loopt een hondje op straat, een kind. Al die details heb ik ingekleurd. Dat komt dan wel binnen".

Een groot aantal ingekleurde foto's is vanaf vrijdag te zien in de Lochal in Tilburg. Op dinsdag 22 oktober geeft Jan van Oevelen om 19.30 uur een lezing over zijn werk in de Lochal. De foto's zijn afkomstig van het Regionaal Archief Tilburg en vanaf 27 oktober ook in de stad te zien.