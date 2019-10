Man opgepakt voor meesleuren en gewelddadig beroven van 20-jarige Tilburgse

De politie deed in april onderzoek na de beroving (archieffoto: Toby de Kort/De Kort Media).

Een man van 55 uit Tilburg is donderdagochtend aangehouden voor betrokkenheid bij een beroving van een 20-jarige vrouw uit Tilburg eerder dit jaar. In april werd de vrouw met een wapen bedreigd en met geweld beroofd.

De vrouw werd op donderdagnacht 11 rond kwart voor twee ’s nachts op de Korvelseweg aan haar haren de bosjes in gesleurd in de richting van het Fokkerpad. Daar werd ze bedreigd met een nep vuurwapen. De dader ging er vandoor met haar fiets en het geld dat ze op zak had.

DNA

Het slachtoffer belde snel de politie maar de dader werd niet gevonden. Dankzij DNA op delen van het nepwapen dat achterbleef, heeft de politie nu toch een verdachte kunnen aanhouden.