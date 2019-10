Dief wil zakken vol vis stelen bij kraam, eigenaren en omstanders steken daar een stokje voor

De dief is gearresteerd. (Foto: Jack Brekelmans)

TILBURG -

Een dief heeft donderdagmiddag geprobeerd om verschillende zakken vol vis te stelen uit een viskraam op de Zomerstraat in Tilburg. Dat deed hij via een luik aan de achterkant van de mobiele kraam. Hij probeerde er vandoor te gaan, maar is door omstanders en medewerkers van de kraam overmeesterd.