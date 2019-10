Bestelbus ramt vangrail op afrit Boxtel van de A2, bestuurder naar ziekenhuis

De bestelbus reed hard tegen de zogeheten rimpelbuisobstakelbeveiliger (RIMOB) aan. Dat is een soort kleine vangrail bij een afrit. De RIMOB zit door de harde klap volledig in elkaar. Volgens een fotograaf ter plaatse is zelfs het beton eronder door de harde klap verschoven.

De man was na het ongeluk wel aanspreekbaar en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken.

Ook de betonnen plaat onder de RIMOB is verschoven (foto: AS Media).

Afrit dicht

Vanwege het ongeluk is afrit 26 naar Boxtel en Liempde dicht in de richting van Eindhoven. Ook de rechterrijstrook is afgesloten. Dit levert een paar kilometer file op. Rijkswaterstaat gaat de RIMOB repareren en dit zal tot zeven uur duren.