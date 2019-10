KIJK TERUG: Rico Verhoeven en Badr Hari oog in oog bij staredown

Het wordt nu al de wedstrijd van het jaar genoemd: op 21 december vechten kickboksers Rico Verhoeven uit Halsteren en Badr Hari uit Amsterdam weer tegen elkaar. Hoewel de rematch in het Gelredome pas over twee maanden plaatsvindt, stonden beide kemphanen donderdagmiddag al oog in oog met elkaar.

Eerder stonden de heren tegenover elkaar in 2016 in het Duitse Oberhausen. Verhoeven ging toen met de eer strijken omdat Hari in de tweede ronde opgaf met een armblessure.

Kijk de persconferentie en staredown hieronder terug. De persconferentie was in het Engels en is niet ondertiteld.

Rico Verhoeven en Badr Hari vlogen elkaar tijdens de persconferentie in de haren. Rico maakte Badr onder meer belachelijk door te zeggen dat hij om te vechten zijn 'Badr-army' nodig heeft, en niet zonder kan. De Amsterdammer haalde daarop fel uit naar Rico door te zeggen dat alle kaartjes voor de wedstrijd alleen gekocht zijn door dat 'leger'.