Dierenvakantieboerderij De Lofert valt in de prijzen: 'Mensen zien hun huisdier als familielid'

De FD Gazellen Award is bedoeld voor bedrijven die een opmerkelijke groei doormaken, een beginomzet hebben van minimaal 250.000 euro en zich innovatief onderscheiden. De Lofert voldoet volgens de jury van Het Financieele Dagblad daaraan.

Directeur Harvy Schouten mag op 5 november in het Theater aan de Parade in Den Bosch de onderscheiding in ontvangst nemen. "Dat is natuurlijk hartstikke leuk en ook wel een teken van waardering. We hebben nu al een award, maar we kunnen dus ook nog goud, zilver of brons winnen. Dat is dus ook wel spannend. Volgend jaar bestaan we 25 jaar, dit is een mooie aanloop daarnaartoe. "

Flink in geïnvesteerd

Jaren geleden nam Schouten het bedrijf over van zijn ouders en hij heeft er flink in geïnvesteerd. De boerderij telt tal van plekken waar de huisdieren voor langere of kortere tijd kunnen verblijven.

"De meeste dieren komen hier als hun eigenaren bijvoorbeeld met vakantie gaan of om andere redenen even niet voor hen kunnen zorgen", legt Schouten uit. "Net als bij een kinderdagverblijf kunnen hier ook honden 's morgens gebracht worden en aan het einde van de middag, na het werk, weer worden opgehaald."

'Volwaardig deel van hun gezin'

Schouten heeft wel een vermoeden waarom zijn dierenvakantieboerderij de afgelopen jaren zo'n groei heeft kunnen doormaken. "Mensen beschouwen hun huisdier vaak als een volwaardig deel van het gezin. Daar hebben ze dan ook wel wat voor over als ze met vakantie gaan of om een andere reden even niet voor hun huisdier kunnen zorgen. Hier kunnen ze hun dier met een gerust hart achterlaten."

Zeven dagen in de week, 52 weken per jaar is de dierenvakantieboerderij open. Schouten, in het dagelijks leven ook actief in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, heeft dan ook een team van dierenverzorgers om zich heen verzameld om voor de dieren te zorgen. "Ik kom uit een agrarisch gezin, dus ik ben dit ritme wel gewend. Maar goed personeel is onmisbaar om dit te kunnen doen. Ik hoop dan ook met een flinke delegatie de award op te kunnen halen, want we doen het hier echt met z'n allen."