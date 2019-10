Gekker moet het niet worden: een huisje midden op de snelweg dat te koop wordt aangeboden!

Met een grappige tekst plus foto, twitterde Rijkswaterstaat donderdagmiddag over een wel heel opmerkelijke situatie: een huisje langs de kant van de A50. De woordvoerder van Rijkswaterstaat heeft wel een verklaring voor hoe het daar terecht is gekomen. "Als je goed naar de foto kijkt, zie je een stukje verderop een auto met aanhanger staan. Het lijkt me zeer waarschijnlijk dat die auto het huisje onderweg is verloren."

Om wat voor huisje het precies gaat, wist hij niet. Een hondenhok misschien? "Ik denk dat het een soort speelhuisje is. Voor kleine kinderen." Blijkbaar kunnen twitteraars het berichtje wel waarderen. In korte tijd leverde het 160 retweets en 897 vind-ik-leuks op.