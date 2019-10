Noodoproep van ondernemers en gemeente: 'Hoe houden we het centrum van Made bruisend?'

Ondernemers en de gemeente Drimmelen luiden de noodklok over het winkelcentrum van Made. In de belangrijkste winkelstraat van het dorp staan meer en meer winkels leeg, het winkelend publiek blijft weg en nogal wat ondernemers zijn al gestopt of gaan binnenkort stoppen. “Op sterven na dood is het nog niet maar de boel zakt wel af”, zegt juwelier René Wols.

Hoog tijd voor actie, vinden ondernemers en gemeente. “Dat is ook de reden dat we een avond organiseren met ondernemers en gemeente”, vertelt Twan van Meel van Bruisend Made. “Om met elkaar te zoeken naar een oplossing.”

Ondernemers en het sporadisch winkelend publiek in de Marktstraat, de belangrijkste winkelstraat van het dorp, zijn verdeeld over het initiatief. De een juicht het toe, de ander zegt dat het al te laat is.

'Het is al vijf over twaalf'

Bakker Pieter van Sprundel, op bezoek bij collega Van Dongen, zegt dat het al vijf over twaalf is in het winkelgebied. “Ik denk dat de kleine ondernemers langzaam het loodje aan het leggen zijn.”

Juwelier René Wols is genuanceerder, maar ook kritisch. “Ik denk dat de plannen van de gemeente om de Marktstraat nieuw leven in te blazen met nieuwe plaveisel en een betere indeling een fantastisch idee is, maar ik ben bang dat dat niet genoeg is.”

Idee: kleine ondernemers verhuizen naar centrum

Een idee in Made is om kleine ondernemers, die nu nog verspreid rond het centrum zitten, te laten verhuizen naar de belangrijkste winkelstraat. “Ik snap ook wel dat dat niet zo gemakkelijk is”, zegt Twan van Meel. “Ik hoop dat de gemeente daar ook over mee wil denken, maar dat zullen we zeker bespreken op de bijeenkomst volgende week van ondernemers en gemeente.”

Zonder uitzondering weet overigens iedereen hoe de malaise is ontstaan. Alle vingers wijzen naar het online aankopen doen en dat doet iedereen. “De gezelligheid gaat weg zo”, concludeert Jeanne Jore die werkt bij de Wereldwinkel.