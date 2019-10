Wie heeft Alisha (16) uit Deurne gezien? Meisje al ruim drie weken vermist

De vermiste Alisha is al ruim drie weken vermist (foto: Politie).

Wie weet waar de 16-jarige Alisha Tulalessy uit Deurne is? Ze wordt al sinds dinsdag 24 september vermist.

De politie meldt dat ze op die dinsdag rond halfeen naar school is gegaan, maar dat ze daar nooit is aangekomen. Het is niet duidelijk waar haar school staat.

Zwarte kleding

Alisha is 1,60 meter lang, heeft een lichtgetinte huid, donkerbruin haar en bruine ogen. Op de dag dat ze verdween, was ze geheel in het zwart gekleed. Haar korte topje, rokje, panty en sneakers waren allemaal zwart.

Ook de jas met bontkraag en de tas die ze mogelijk bij zich had zijn zwart. De zolen van haar schoenen waren wel wit.