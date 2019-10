KNMI waarschuwt voor onweersbuien met hagel en windstoten, ook in het weekend slecht weer

Volgens Jordi Bloem van Weer.nl bereikte de buienstoring rond half acht 's ochtends de provincie Zeeland. "Dat is ons voorland", vertelt hij. "De bovenlucht wordt kouder. In de loop van de ochtend en middag ontwikkelen zich nog een paar buien. Een enkele bui kan pittig zijn met slagregen, windstoten en een klap onweer. Tussen de buien in weet de zon door te breken. Er zijn wat opklaringen, ook later op de dag. Maar vooral in de loop van de ochtend en vrijdagmiddag is de kans op een plensbui toch wel groot in Brabant. Het wordt 14 tot 15 graden. Als het wat meer gaat waaien tijdens een bui voelt het wat fris aan, maar koud is het niet voor de tijd van het jaar."

'Regenjas en een paraplu bij de hand houden'

Voor komend weekend heeft Bloem niet veel beter weer in petto. "Ik zou een regenjas en een paraplu bij de hand houden. De wind gaat wel afnemen, maar de kans op regen blijft groot."

De eerstvolgende storing dringt zich - na een droge nacht - zaterdagochtend alweer op. "Die komt vanuit België", vertelt Bloem. "Ik denk dat het om acht uur 's ochtends al gaat regenen. Vrijdagmiddag wordt het geleidelijk droger of droog. Dan trekt de storing naar Duitsland en het noordoosten van Nederland weg." Het wordt dan een graad of 14.

Zondag komt de volgende storing vanuit het zuiden opzetten. Volgens Bloem zullen er ook enkele droge momenten zijn en zien we dan misschien een beetje zon. "Maar de kans op regen is toch wel vrij groot. Ook dan wordt het 13 of 14 graden."