Ambitieus FC Eindhoven heeft grootse plannen: ‘Club moet twee keer zo groot worden’

“Populair gezegd moet FC Eindhoven binnen vijf jaar twee keer zo groot worden”, zegt Wim van den Broek, die sinds juni van dit jaar algemeen directeur is van FC Eindhoven. "We willen als tweede club van Eindhoven stappen maken en richting de begroting van een Excelsior of SC Cambuur. Dan kun je wellicht over vijf jaar denken aan een mogelijke promotie naar de eredivisie, maar daarvoor moeten alle neuzen dezelfde kant op staan en moeten we nu planmatig te werk gaan."

Een van de mogelijke plannen van de club is om het huidige Jan Louwers Stadion grondig te renoveren, of om een nieuw, multifunctioneel stadion te bouwen. “Maar dat is nog niet zo concreet”, zegt Van den Broek. "Er komt wellicht hier op het park een nieuw vitaliteitscentrum. Wij zouden dat graag aan ons willen binden en het beschikbaar stellen voor mensen uit de regio."

Promotie?

De tweede club uit Eindhoven staat op dit moment achtste in de Keuken Kampioen Divisie en neem het vrijdagavond op tegen koploper NAC Breda. Waar de club uit Breda dit seizoen koste wat kost wil promoveren, is die drang nog niet te vinden aan de Aalsterweg. “Een RKC-scenario voor FC Eindhoven? Nee, dat zie ik niet zo zitten”, zegt Van den Broek. “Wij moeten als FC Eindhoven de komende drie, vier of vijf jaar groeien naar een bepaald niveau. We kijken niet naar de korte, maar juist naar de lange termijn.”