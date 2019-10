Toon Gerbrands blijft drie jaar langer directeur bij PSV: 'Zijn koers past bij de club'

Gerbrands is al sinds 2014 de topman van PSV. "De koers die PSV onder Gerbrands vaart, past bij de club", legt een woordvoerder van de Eindhovense voetbalclub uit.

'Stabiliteit aan de top zorgt voor rust'

Gerbrands kwam vijf jaar geleden over van AZ. In Eindhoven volgde hij Tiny Sanders op. In eerste instantie tekende hij in Eindhoven een vierjarig contract. Dit werd in 2016 verlengd tot 2022. Gerbrands zei toen al dat hij zich erg op zijn gemak voelt in Eindhoven.

"In een topsportorganisatie gebeurt van alles, maar stabiliteit aan de top zorgt voor rust. Ik denk dat je als je als algemeen directeur echt iets wil neerzetten, wel tien tot twaalf jaar bij een club moet zitten", zei Gerbrands, die anderhalve maand geleden door de raad van commissarissen van PSV werd gevraagd of hij zijn contract opnieuw zou willen verlengen. "

Dit geeft mij rust en het geeft de organisatie rust. En de paar mensen die een hekel aan me hebben, zullen nu denken: oké, hij zit er nog wel een tijdje. Die kunnen zich dus ook gaan beraden", zei de directeur met een kwinkslag.

Champions League

Onder Gerbrands' leiding investeerde de club flink in de jeugdopleiding en kende PSV de nodige successen. Zo werd PSV zowel in het seizoen 2014/2015, 2015/2016 als 2017/2018 landskampioen. In 2015/2016 plaatste de club zich bovendien voor het eerst sinds 2006/20007 voor de knock-outfase van de Champions League. Bijna bereikte PSV dat seizoen zelfs de kwartfinale. Atletico Madrid was net iets beter in het nemen van strafschoppen.

Daarnaast is de schuldenpositie van de club onder leiding van Gerbrands 'significant verbeterd', benadrukt Jan Albers van de Raad van Commissarissen. “PSV is een voetbalclub waar prijzen winnen voorop staat, maar we willen die successen wel op een verantwoorde wijze boeken. Daar is in de voorbije jaren sprake van geweest. Er liggen een aantal mooie uitdagingen voor ons. Het internationale speelveld is bijvoorbeeld volop in beweging. Het vergt kundig en sterk leiderschap om de juiste keuzes te blijven maken. Onder leiding van Gerbrands is een visie richting 2030 ontwikkeld. Wij geloven in die strategie en daarom vonden wij het van belang dat Toon langer bij PSV zou blijven."

Leeftijd

Als zijn nieuwe contract afloopt, is Gerbrands bijna 68 jaar oud. Maar dat doet hem niets. "Wat zegt leeftijd tegenwoordig?"