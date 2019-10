Extra beenruimte, groepsplekken en lekker achterover leunen: dit is het vliegtuig van de toekomst

Studenten van de Technische Universiteit Delft werken samen met KLM aan het vliegtuig van de toekomst. Meer comfort, daar draait het om bij de Flying-V. Het is een vliegtuig in de vorm van een 'v'. Van binnen zie je niet de standaard rijen met stoelen, maar een heel andere opzet.

“Dit zijn lounge plekken”, zegt Thomas Rotte, onderzoeker bij de universiteit. Niet alleen de rugleuning gaat schuin naar achteren, maar ook het zitgedeelte. Het ziet er heel ontspannen uit. “Je kan helemaal onderuit zakken. Of rechtop zitten. En dat is weer goed voor je bloedsomloop. Dan kom je fitter aan op je bestemming.”

Het vliegtuig van de toekomst heeft ook loungeplekken.

Privacy

Een stukje verderop staat een tafeltje met aan beide kanten een bank. Je zou er zo een spelletje aan kunnen spelen. Alsof je in de trein zit. “Dit zijn de groepsplekken. Gemiddeld reist 28 procent in een groep en het idee is dat je dan iets dichter op elkaar kunt zitten omdat je elkaar kent. We winnen hierdoor ruimte en die kunnen we dan weer ergens anders gebruiken.”

Het vliegtuig van de toekomst heeft groepsplekken.

Wie juist niet dicht op elkaar wil zitten, is de reiziger die alleen op pad is. Ook daar is aan gedacht. De stoelen staan in een rij, maar ze verspringen. “Dit is voor reizigers die meer privacy en afzondering zoeken. Ze staan iets gedraaid waardoor je meer schouder- en beenruimte krijgt. Je zit niet meer te worstelen om die armsteun. Als we elkaar niet kennen, zitten we niet meer tegen elkaar aan te schuren.”

De stoelen verspringen zodat je meer privacy hebt.

Edwin Schenk is in zijn nopjes met de komst van het prototype. “Kijk zelf even hoe fantastisch dit is.” Hij is van de organisatie van de Dutch Design Week. “Je ziet waar het de komende tien jaar naartoe gaat. Dat zie je nergens anders in de wereld. Bij geen enkele andere designbeurs.”

De Dutch Design Week duurt negen dagen en is van 19-27 oktober in Eindhoven.