Zwaargewonde bij vechtpartij in azc, man schopte slachtoffer tegen zijn hoofd

Het AZC in Budel (foto Omroep Brabant).

Een 24-jarige man uit Libiƫ is donderdagavond opgepakt na een vechtpartij in het azcin Budel. De man schopte een landgenoot meerdere keren tegen zijn hoofd.

De twee gingen met elkaar op de vuist omdat ze ergens ruzie over hadden. Waarover precies is niet duidelijk. Het slachtoffer belandde op de grond en raakte bewusteloos. De 24-jarige man schopte het slachtoffer toen meerdere keren tegen zijn hoofd, terwijl de andere Libiër zich niet kon verweren.

Zwaargewond

De man is opgepakt door de politie, nadat hij voor een wond aan zijn arm werd behandeld in het ziekenhuis. De andere Libiër bleef zwaargewond in het ziekenhuis achter.