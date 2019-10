Kapotte spullen krijgen een tweede leven in het Repair Café, al tien jaar lang

Repair Café in Best een groot succes

Kapotte spullen gooi je niet meteen weg. Als ze dat ergens in praktijk brengen dan is het wel in de honderden lokale reparatieruimtes die onder de knusse benaming Repair Café als paddestoelen uit de grond schieten. Tien jaar geleden ging de eerste van start in Amsterdam. En Brabant volgde al snel. In Best ging het Repair Café drie jaar geleden open. "Iedereen gaat hier lachend naar buiten."

De stofzuiger van Stijn heeft het begeven. "Ik heb hem gebruikt om het stof uit de kachel te zuigen en dat schijn je beter niet te kunnen doen", zegt hij schuldbewust. Zijn hoop is gevestigd op de vrijwilligers van het Repair Café. Die proberen eerst de motor weer aan de praat te krijgen. Als dat lukt klaart het gezicht van Stijn op. "Maar we zijn er nog niet", waarschuwt Peter. "We weten nog niet of je stofzuiger ook weer gaat werken."

Duizendste reparatie

Het Repair Café in Best haalde onlangs een mijlpaal. "We boekten onze duizendste reparatie," zegt Christien Stoffelen trots. Net als alle andere Repair Café's houden ook hier enthousiaste vrijwilligers de boel draaiende. Allemaal vanuit hun eigen interesse en specialiteit.

Gerrie bijvoorbeeld zit achter de naaimachine. Uit de grote zak kapotte kleding haalt ze een vest waar een nieuwe ritssluiting in moet. "Ik ben zo blij met dit café", zegt Annie die net met de zak is binnengekomen. "Mijn ogen zijn niet meer zo best en bovendien ben ik niet erg handig." Om daar lachend aan toe te voegen: "Het is hier altijd gezellig."

'Soms een rij wachtenden'

Vanaf de eerste dag was het druk in het Repair Café in Best. "Soms staat hier een rij wachtenden tot aan de deur", weet Annie. "De ruimte is niet groot, dus een uitbreiding zit er niet in", legt Christien uit. Maar wie het café eenmaal gevonden wordt regelmatige klant. "Iedereen gaat hier lachend de deur uit, zelfs als de reparatie niet gelukt is", verzekert Christien.