Bart (19) overleed na ongeluk in Valencia, voetbalvereniging Beek Vooruit rouwt

Voetbalvereniging Beek Vooruit uit Prinsenbeek is geschokt door het overlijden van een van hun leden. De 19-jarige Bart Ormel kreeg tijdens zijn stage in Valencia een ongeval. Een paar weken later is hij in het ziekenhuis overleden.

De club schrijft in een bericht op haar website dat 'zijn lach en streken nooit vergeten zullen worden'. "Bart had het vermogen om mensen samen te brengen. Hij was op zijn leeftijd al een compleet en volwassen persoon."

Intensive care

Bart kreeg volgens de vereniging op 17 september een tragisch ongeval. Hij lag vier weken op de Intensive care in het La Fe ziekenhuis in Valencia. Uiteindelijk is hij op 15 oktober overleden.

De 19-jarige Bart speelde al van jongs af aan bij de club. Hij was selectiekeeper en begon twee jaar terug een vriendenteam. "Door de jaren heen is de derde helft steeds belangrijker geworden. Dit uitte zich in spraakmakende themafeestjes", schrijft de club.

Ook Avans Hogeschool, waar Bart Commerciële Economie studeerde, meldt het overlijden van de student. Hij zat in het derde jaar van zijn studie.