Frans Bauer LIVE bij Omroep Brabant: grijp je kans en stel hier je vraag

Frans Bauer te gast bij Jordy in Muziek&Zo. (Foto: Jessica Ranselaar)

EINDHOVEN -

Altijd al een vraag willen stellen aan Frans Bauer? Grijp dan nu je kans. In het programma Muziek&Zo op Omroep Brabant radio is de zanger vrijdag vanaf 15.00 uur te gast. Natuurlijk komt in het programma zijn nieuwe cd 'Ik heb je lief' uitgebreid aan bod.