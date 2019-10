Frans Bauer bij Omroep Brabant om nieuwe cd te presenteren: 'Het leven is een feestje'

Frans Bauer was vrijdagmiddag te gast in het radioprogramma Muziek&Zo op Omroep Brabant radio om zijn nieuwe cd 'Ik heb je lief''te presenteren. Frans was vanaf drie uur te gast en de luisteraars konden Frans allerlei vragen stellen.

De nieuwe cd is een mix van typische Frans Bauer-nummers en meer serieuze nummers. "Ik sta bekend als een 'vrolijke Frans, maar heb daarnaast ook een gevoelige kant en dat komt terug in het het album", vertelde de zanger uit Fijnaart. Zo staat er op de cd een ode aan zijn moeder en aan Mariska omdat ze 'De liefde van zijn leven' is. Geheel is in stijl werd de Bauer-sessie afgesloten met 'Het leven is een feestje'.



Bekijk hier de livestream van het bezoek van Frans Bauer aan Omroep Brabant terug.



Woensdag om middernacht presenteerde Frans zijn nieuwe videoclip van het nummer 'Vandaag vieren wij het leven'. In de clip laat hij zijn gezin schitteren.

