Het verhaal van opa en oma en andere pareltjes in Goud van Brabant [VIDEO]

In iedere aflevering gaan jonge, oude, ervaren en onervaren makers terug in de tijd. Ze duiken in het erfgoed en in de tradities van het rijke Brabantse leven. Een zo’n pareltje is het videogedicht ‘Dichter bij Brabant’ van Geoff van Keulen. Dichter bij Brabant kun je niet komen.

Elke aflevering bestaat uit vijf onderwerpen. In ‘Het verhaal van opa en oma’ gaan jonge en oude Brabanders met elkaar in gesprek over het heden, het verleden en de toekomst. Je hoort ontroerende of grappige verhalen die niet verloren mogen gaan.

In het item ‘Creatief talent’ zoeken we jonge Brabantse talenten met toffe ideeën die de verhalen van vroeger tot leven wekken.

Voor ‘De serie’ vragen we een professionele filmmaker een eigen concept voor een tv-serie van tien korte afleveringen te ontwikkelen. De tien afleveringen samen vertellen een bijzonder verhaal, een gebeurtenis of thema uit het rijke Brabantse verleden. In deze serie zie je een portrettenreeks over Schola Cantorum, een koor in Den Bosch met een rijke traditie.

Bekende Brabanders

In het tv-item ‘De reportage’ wordt een bekende Brabander naar een toffe erfgoedlocatie gestuurd om daar meer te leren over het verhaal achter deze locatie. Dit kan een museum zijn, maar ook een kasteel, een fort of een herbestemmingsproject. Voor het item ‘de Agenda’ worden actuele activiteiten in het Brabantse erfgoedveld in de schijnwerpers gezet.

De eerste uitzending is om 18.00 uur, daarna wordt het ieder uur herhaald. Maar het programma is natuurlijk ook te zien via site en app.

Kijk voor meer info over het programma op www.goudvanbrabant.nl.