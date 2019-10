Gekapte populieren langs A2 krijgen een tweede leven als grootste bouwwerk ooit op Dutch Design Week

Het Biobasecamp is een immens houten dak van duizend vierkante meter dat rust op de gekapte populieren die als steunpilaren dienen. Op het dak moesten oorspronkelijk tentjes komen, maar dat mocht niet van de gemeente.

Designer Marco Vermeulen: “We wilden dat er overnacht kon worden, maar dat kregen we bij de vergunningen niet voor elkaar. Het wordt nu een park. Beneden komen eettentjes. En boven kun je even tot rust komen, in al het geweld van de Dutch Design Week. Er staan veertig bomen bovenop. Ze zijn 4,5 meter hoog.”

Hier willen ze laten zien dat bouwen met hout zo gek nog niet is. Het draagt bij aan de vermindering van CO2 en de vermindering van stikstof. Volgens Edwin Schenk van de Dutch Design Week is deze bouwvorm hard nodig. “Nederland moet één miljoen woningen bouwen. Traditioneel doen we dat met beton. Wij stimuleren dat je er hout voor moet gebruiken. Dat is veel duurzamer en je hebt geen CO2 uitstoot.”

Bewust maken

Bouwen met hout: zo gaan we weer terug naar hoe het vroeger was. “Dat was zo gek nog niet!“, reageert Schenk. Heb je daar dan een Dutch Design Week voor nodig? “Ja, om iedereen bewust te maken dat er iets moet veranderen. We spreken met zijn allen over het klimaatverdrag. Wij gebruiken dit podium om te laten zien dat je het gewoon kunt doen. En dat je het moet doen.”

Designer Vermeulen: “De bomen op het dak zijn symbolisch. We hebben in Nederland heel veel hout beschikbaar. Dat kun je oogsten als je daar maar jonge aanplant voor terugzet.”

De Dutch Design Week wordt vrijdagavond officieel geopend en is vanaf zaterdag te bezoeken.