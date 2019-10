Stevige moeder Nathalie wordt afgetrainde bodybuilder: ‘Ik was het zat om dik te zijn’

Nathalie hield altijd van eten en stopte alles wat vet en lekker was in haar mond. “Ik werkte veertig uur in de week als conciërge en ik wist overal het lekkere eten te vinden op het werk. ’s Avonds was ik te moe om te sporten en lag ik met een fles cola en een zak chips op de bank.” Haar man Antonie is totaal het tegenovergestelde. Hij is sportleraar en stond wel in de sportschool, maar hij kreeg Nathalie niet zo ver om mee te gaan.

Nog maar 61 kilo

“Op een gegeven moment was ik helemaal klaar met dik zijn. Ik begon met gezonder eten. Niet meer snoepen, maar gewoon veel groente en regelmatiger eten. Daarna ben ik ook naar de sportschool gegaan. Daar zag ik best tegenop want ik voelde me niet prettig naast die meiden met die mooie strakke pakjes.”

Uiteindelijk viel Nathalie in een halfjaar tijd dertig kilo af. Met een lengte van 1,74 meter woog ze nog maar 61 kilo. “Ik was zo mager. Ik miste spieren en ik werd er erg onzeker van. Mijn man gaf aan dat ik aan krachttraining moest gaan doen.”

Fantastisch

Nadat Nathalie aan de slag ging met de gewichten kreeg ze spieren te zien en zo begon de interesse om aan de slag te gaan als bodybuilder. “Dat had ik veel eerder moeten doen. Ik vond het fantastisch.”

Nathalie moest van ver komen, maar ze had wel een doel gekregen. “Mijn eerste bodybuild wedstrijd.” Deze is in december en Nathalie is vol aan het trainen. “Het is helemaal nieuw voor mij. Ik vind het best spannend.” Nathalie staat nu samen met haar man in de sportschool. Hij is haar trainer. “Mijn man is supertrots op mij.”